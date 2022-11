Desfile Thanksgiving Macy’s 2022... Mariah Carey, Big Time Rush y espectaculares globos dan banderazo a la Navidad (En Vivo)

Este año promete ser uno de los mejores con decenas de artistas famosos como Big Time Rush, Paula Abdul, el presentador de Las Pistas de Blue y Tú, Josh Dela Cruz; Gloria Estefan y sus hijas Sasha y Emily; Jimmy Fallon and the Roots; Mario Lopez and family; el elenco de Plaza Sésamo.

Se tiene planeado que el desfile comience con la presentación de Lea Michele y el elenco de la obra musical de Broadway, Funny Girl; también se presentarán los artistas de los musicales A Beautiful Noise, Some Like It Hot, The Lion King y Radio City Rockettes.