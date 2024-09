Designan a prima de AMLO como delegada de Bienestar en Chiapas

En 2023, “Manuelita” fue promovida incluso como aspirante a la gubernatura de Chiapas o para una senaduría, sin embargo el presidente López Obrador le solicitó públicamente no postularse a ninguno de los dos cargos.

“Sí, sí tengo opinión, de que no debe de participar”, contestó cuando se le pidió su postura en una conferencia de prensa mañanera de septiembre de 2023 en la que se pronunció en contra de prácticas como el nepotismo o influyentismo.

“Yo no quiero que establezca o se restablezca la mala costumbre del amiguismo, del influyentismo, del nepotismo, de todas esas lacras de la política. No, mi familia no. Si no, no avanzamos.

“Es que se llegó al extremo de que querían poner a sus esposas de Gobernadoras o las esposas querían poner a sus esposos, para hablar con equidad, de Gobernadores o de Presidentes municipales; incluso de Presidentes de la República. Eso no se puede permitir”, aseveró.