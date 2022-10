Destapa Loret irregularidades en SPR

CDMX.- Jenaro Villamil Rodríguez, director general del Sistema Público de Radiodifusión (SPR), señalado como uno de los más activos propagandistas del presidente López Obrador, se encuentra en el ojo del huracán, tras darse a conocer una serie de inconsistencias en su gestión.

En el capítulo 99 de Latinus, conducido por Carlos Loret de Mola, se señala que con Villamil Rodríguez al frente del SPR se han detectado desvíos de dinero, desfalcos, licitaciones amañadas y antenas fantasmas, es decir, que se pagaron, pero las antenas no existen.

Por ejemplo, en Acapulco Guerrero, se registró la licitación dos veces para la construcción de una torre de transmisión de televisión, entregó dos veces el anticipo y en estas dos ocasiones la construcción ha quedado inconclusa, siendo el 1 de octubre de 2020 el fallo de la primera licitación a nombre de la empresa ACOISA S.A. de C.V. por un monto total de 16 millones 978 mil 223 pesos.

Una licitación más fue registrada en Taxco, Guerrero, donde la convocatoria fue presentada el 5 de octubre del 2021 y ganada nuevamente por ET & SMART DRILLING S.A. de C.V.; el contrato era de 9 millones 203 mil pesos. Para la construcción de esta torre, el plazo máximo para el suministro e instalación quedó fijado para el 30 de enero de 2022. No obstante, la ubicación donde supuestamente se llevaría a cabo la construcción de la torre se encontraba en un terreno que no le pertenece a la SPR.

El reportaje también señaló que en sus redes sociales, Jenaro Villamil presumió las vacaciones que realizó a su tierra, Mérida, Yucatán, con dinero público.

Villamil aseguró a través de su cuenta de Twitter que habrá respuesta puntual e institucional a los señalamientos expuestos.