Destapan ahora a ‘Andy’, hijo de AMLO, ¡como candidato presidencial en 2030!

“Yo lo veo en la Secretaría General. No sé si lo han dicho o no lo han dicho, y si no, pues aquí lo destapamos de una vez. Andy López Beltrán para secretario general de Morena. Es un muchacho muy chambeador, muy conocedor y además muy inteligente, que es lo importante, lo trae”, respondió.

Dijo que López Beltrán es un digno heredero del legado de su padre, el presidente López Obrador, esto al ser cuestionado sobre que si esta primera incursión sería el inicio de una carrera rumbo a las elecciones federales del 2030; “No lo descartes, buena idea, me has dado buena idea, me estás dando ideas”, apuntó Salgado Macedonio.

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes 9 de septiembre de 2024, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aclaró que ni José Ramón, así como tampoco Gonzalo Alfonso López Beltrán no cuentan con interés de involucrarse en la política mexicana; caso contrario al de Andrés Manuel.

“José Ramón y Gonzalo no quieren trabajar en el gobierno, pero Andrés sí, pero no en el gobierno, él va a participar en Morena, quiere ayudar a consolidar a Morena, pero no voy yo a influir en nada, pero él sí quiere participar en Morena, no creo que para eso (la presidencia) y quiere apostar a ser electo”, comentó AMLO.

Quien también se refirió al ingreso de López Beltrán a la política partidista fue la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

“Andrés Manuel López Beltrán tiene derecho a participar en la vida pública ahora que el Presidente se retira. Me parece bien que participe en Morena”, indicó.

(Con información de El Universal)