Detecta Inai nuevo modo de evadir entrega de información

Los cuatro comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) adelantaron que buscan terminar con la evasión de las obligaciones en materia de transparencia y protección de datos personales, por lo que pedirán el apoyo de la nueva legislatura para que les dé la posibilidad de sancionar directamente a los sujetos obligados que incumplen la ley.

En un foro con directivos y columnistas de EL UNIVERSAL, las comisionadas Blanca Lilia Ibarra, Norma Julieta del Río y Josefina Román, así como el comisionado presidente Adrián Alcalá, detallaron que la reforma, que ya están trabajando, permitiría sancionar incluso al presidente de la República.

Alcalá dijo que se necesitan dientes en el Inai, pues los Órganos Internos de Control (OIC) son los responsables de ejecutar las sanciones y no lo están haciendo, a pesar de que es un mandato que no está a discusión, “porque los OIC no van a sancionar a sus jefes”. Advirtió que aunque no se aprobara la reforma para desaparecer al Inai, existe la “tentación” de dar un golpe técnico al órgano autónomo y quitarle facultades y presupuesto.

“No podemos ser ajenos. Nos hemos enfrentado a diversos embates desde Palacio Nacional, pero no nos hemos doblado, no nos hemos vencido”, dijo.

Los comisionados informaron que detectaron una nueva forma de los sujetos obligados de evadir las respuestas a solicitudes de información, que es argumentar que se encuentra en curso un “procedimiento jurisdiccional”, lo que invocan ahora para no dar información.

Incluso, la comisionada Julieta del Río recordó que cuando los dejaron inoperantes con la falta de comisionados vino una orden de Gobernación para que ya no entregaran más información, y una de las entidades que más la invoca es Fonatur con respecto al Tren Maya. Esta negativa ha generado un sinfín de recursos de revisión ante el Inai.

OIC, OBSTÁCULO PARA SANCIONAR

Al hablar de los principales obstáculos para sancionar, Alcalá detalló que de acuerdo con la ley actual los Órganos Internos de Control deben ser los que ejecuten las sanciones impuestas por el Inai, mandato que no se está acatando.

“La ley establece que le corresponde al Órgano Interno de Control la imposición de una sanción que el Inai determinó. Es un mandato, no está sujeto a revisión, pero ese Órgano Interno de Control depende del propio Presidente de la República. Los Órganos Internos de Control pasan desapercibidos y no están cumpliendo con su mandato. ¿En dónde están las resoluciones que nosotros enviamos? Pero así es el modelo legal ahorita”, alertó el comisionado presidente del Inai.

Por ello, puntualizaron que la reforma resulta urgente, pues incluso el Presidente ha encontrado la forma de violar la ley en materia de protección de datos personales al publicar información de periodistas o al hablar de las presuntas deudas del empresario Ricardo Salinas Pliego ante el SAT, dato que debería de estar resguardado por el secreto fiscal. Por algunos de estos casos, el Inai impuso sentencias, que no fueron acatadas.

“Por ejemplo, en lo de Carlos Loret se hizo el trabajo por parte del instituto, luego se dio vista al Órgano Interno de Control de la Oficina de la Presidencia para que ahí se le sancionara, pero no ocurrió. El Órgano Interno de Control nunca va a castigar al Presidente, nunca van a hacer nada los Órganos Internos de Control porque es pegarle al jefe, porque el que paga manda. Ese es un problema que tenemos y por eso hay que reformar la ley”, puntualizó la comisionada Del Río.