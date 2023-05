Determinan que FGR no acreditó la existencia de ‘Guerreros Unidos’; absuelven a presunto líder

Un juez federal ha determinado absolver a Sidronio Casarrubias Salgado, presunto líder del grupo criminal “Guerreros Unidos” por el delito de delincuencia organizada, esto luego que la Fiscalía General de la República (FGR) no pudo demostrar la existencia de la organización delictiva; a la cual se le adjudicó los hechos sobre la desaparición de lo 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.

Mientras que el mismo juez primero de Distrito de Procesos Federales, Samuel Ventura Ramos, con sede en Matamoros, Tamaulipas, también absolvió, por el mismo delito, al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez. Esto, el pasado 12 de mayo.

En 2014, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) ejerció acción penal contra Casarrubias Salgado y Abarca Velázquez, debido a que la supuesta organización criminal “Guerreros Unidos”, liderada por el ahora absuelto, cometió delitos contra la salud desde 2011, además de que Abarca participó en el secuestro de dos activistas.

Al excluir 47 testimoniales, obtenidos mediante tortura o detenciones ilegales; el juez Ventura Ramos emitió sentencia absolutoria en la que señaló que la FGR no acreditó la existencia de la organización, así como que tampoco probó que los procesados pertenecieran al grupo criminal.

En la resolución, señaló que Fiscalía General de la República intentó acreditar la existencia de dicho grupo criminal con la copia certificada de diversas sentencias dictadas en distintos procesos penales federales.

Sin embargo, en ellas se tuvo por acreditada la existencia del “Cártel de los Beltrán Leyva” y “La Barredora”; de su contenido no hubo dato de que la primera deriva de las segundas.

Además, el juez determinó que el contenido de diversas investigaciones de personas procesadas en México y en el extranjero, exhibidas por la FGR, no demostró que los acusados pertenezcan a un grupo criminal.

Aclaró que la decisión de absolver a Casarrubias Salgado y Abarca Velázquez no debe entenderse en el sentido de que no existe la organización criminal denominada “Guerreros Unidos”, ni que los hechos por los que se formuló la acusación no hayan sucedido, sino que las pruebas aportadas por la fiscalía no lo demostraron.

Aunque Ventura Ramos dictó una condena de 92 años y seis meses de prisión al exalcalde de Iguala por el delito de secuestro e impuso una multa de 15 mil días, equivalente a 920 mil 700 pesos por la privación de la libertad en agravio del dirigente social Arturo Hernández Cardona.

Así como de Ángel Román Ramírez, Rafael Balderas Román, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna y Nicolás Mendoza Villa, todos integrantes de la organización Unidad Popular (UP) de Iguala.

(Con información de El Universal)