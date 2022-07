La aprehensión ocurrió en Puerto Escondido, Oaxaca ; recalcan que el ex fiscal habría sido señalado por desaparición forzada y privación ilegal de la libertad, durante el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares .

El día de hoy, lunes 25 de julio, la Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó mediante un comunicado la detención de Jorge Winckler , ex fiscal de la entidad, quien se encontraba prófugo de la justicia por casi tres años.

Fue también durante el mes que dejó el cargo cuando un juez de control giró una orden de aprehensión contra Winckler y otros cinco funcionarios de la FGE, por la presunta privación ilegal de la libertad de Francisco Zárate , ex chofer fiscal de Luis Ángel Bravo Contreras , titular de la FGE durante el sexenio de Javier Duarte .

Zárate habría sido privado con la intención de intercambiar datos sobre el paradero de su jefe. Sobre los demás funcionarios, se señalan al ex fiscal anticorrupción Marcos Even Torres Zamudo y el ex fiscal especializado en personas desaparecidas, Luis Eduardo Coronel Gamboa; ambos se encuentran prófugos de la justicia.

Pese a su búsqueda, Winckler interpuso amparos contra su detención, con la finalidad de recuperar su cargo como fiscal de Veracruz, empero, fueron rechazados, pues el ex funcionario contaba ya con dos órdenes de aprehensión emitidas por la Giadáns.

Con información de Debate.