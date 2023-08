Diputada de Morena apoya frenar distribución de libros de texto de la SEP

En conferencia de prensa, acompañada de la diputada del PRD, Olga Luz Espinosa Morales , sostuvo que estos nuevos libros de texto no solo contienen errores ortográficos y gramaticales, sino que tienen intenciones dogmáticas y filosóficas , que llevan a un interés político con abusos exagerados, sesgando los derechos de la niñez, toda la vez que la educación debe ser el pleno desarrollo armonioso de las facultades físicas y mentales de las y los niños, para una vida productiva con pensamiento crítico, reflexivo y analítico.

“Como maestra de educación básica que soy, estoy en desacuerdo con la posición irreflexiva de nuestras autoridades educativas y de nuestro gobierno. Ante las múltiples voces de inconformidad y de maestras, maestros, padres de familias y sociedad en general, así como expertos en educación, me sumo a la posición de no distribuir los nuevos libros de texto gratuitos” , señaló.

La diputada de Chiapas aseguró que exigió a la Comisión de Educación que se involucre, escuche todas las voces y llame a comparecer a los implicados, y se convoque de manera imparcial a todos los integrantes de esta instancia legislativa y no únicamente a integrantes de la coalición.

“Esta Cámara de Diputados está plenamente facultada para llevar a cabo esta tarea y exigir que estos libros de texto se apeguen al marco normativo y pedagógico, conforme a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso General, que indica que esta Cámara está facultada para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, las entidades y los municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes”, dijo.

Por su parte, la diputada del PRD, Olga Luz Espinosa Morales, reiteró que su grupo parlamentario está en contra de la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos.

“Los libros de texto gratuitos no son hechos para un estado como Chiapas, fomentan las inequidades y las desigualdades, porque hay temas que no aparecen suficientemente explicados y los mandan a una QR para que investiguen a través de las diversas plataformas digitales y Chiapas, solamente en Tuxtla Gutiérrez el 75 por ciento de las personas tienen acceso internet, pero no todas ellas tienen algún dispositivo digital para hacer sus tareas o investigaciones”, explicó.

La también diputada por Chiapas llamó a la titular de la Secretaría de Educación Pública a que ponga ojos a los libros de texto gratuitos y no le haga el trabajo sucio al señor Marx Arriaga, que quiere meter ideología política en la educación, eso violenta los derechos de las y los niños.

La mañana del lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se detendrá la distribución de libros de texto gratuitos de la SEP para el ciclo escolar 2023-2024 en Chihuahua, luego de que el ministro Luis María Aguilar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la suspensión de su distribución en la entidad.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, dijo que su gobierno cumplirá con esa resolución, “aun cuando es violatoria de la Constitución, porque es una facultad del (Poder) Ejecutivo elaborar los libros y distribuirlos”.

Sin embargo, afirmó que se dará seguimiento al proceso legal para revertir la decisión del máximo tribunal, “porque no queremos que por culpa de estos irresponsables y deshonestos políticos conservadores, reaccionarios, se queden los niños, los estudiantes de Chihuahua sin libros”.

