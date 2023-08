‘Provocaremos una detonación nacional’, Frente por la familia va contra libros de texto

CIUDAD DE MÉXICO.– Con todo el apoyo de la jerarquía católica, el Frente Nacional por la Familia (FNF), que aglutina a más de mil organizaciones a escala nacional, emprenderá “fuertes movilizaciones de protesta” en todo el país en caso de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador “imponga” los nuevos libros de texto gratuito en el ciclo escolar que comienza el 28 de agosto próximo.

El FNF rechaza principalmente la marcada “ideología de género” que contienen los nuevos libros, pues en ellos –denuncia– se inculca a los niños a elegir el “género” de su preferencia, independientemente de su sexo biológico; se les enseña que una familia puede estar encabezada por dos homosexuales o dos lesbianas –la “homoparental” o “lesbomaternal”–; y, además, se les adiestra en la práctica de la masturbación y el travestismo, entre otras “innovaciones” pedagógicas.

Rodrigo Iván Cortés Jiménez, dirigente nacional del FNF, adelanta: “No vamos a quedarnos de brazos cruzados si al inicio de clases se comienzan a utilizar estos libros aberrantes. ¡No! ¡Nada de eso! Vamos a realizar fuertes movilizaciones de protesta en los distintos estados. Provocaremos una detonación a nivel nacional”.

–¿Por qué tanto rechazo a los nuevos libros?

–Principalmente porque, en materia de educación sexual, contienen una fuerte ideología de género que afectará mucho a nuestros niños. Les causará mucha confusión sobre su sexualidad. Ahí hasta se les pone a emular un proceso de masturbación con eyaculación incluida. ¡Es terrible! Esos libros contienen además un exaltado culto al régimen y minimizan la enseñanza científica. Y esto es sólo la cuestión del fondo, de su contenido.

“Aparte incumplieron con la cuestión de forma al pasarse por alto todos los requisitos legales. Para su elaboración no fuimos consultados los padres de familia ni tampoco los expertos; no hubo revisiones ni programas de estudio. Por estas violaciones una jueza determinó que no debían imprimirse ni distribuirse esos libros. Pero se imprimieron y hoy ya se están distribuyendo. Esto es un doble desacato, un delito.

“Mire, el presidente López Obrador no midió las consecuencias que traerían sus libros de texto porque un papá enojado o una mamá enojada es capaz de cualquier cosa cuando se daña a sus hijos. Sí, definitivamente los padres de familia no vamos a permitir que se afecte el futuro de nuestra niñez... Vamos a movilizarnos”.

Cortés Jiménez recuerda que la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) – organización que interpuso el amparo contra los libros de texto y a la cual le fue concedido por la jueza Yadira Medina Alcántara– pertenece al FNF, al igual que otras organizaciones de padres que trabajan conjuntamente en ese colectivo, integrado sobre todo por grupos de inspiración católica, cuyo objetivo final “es defender a la familia”.

Insiste: “Mire, detrás de la solicitud de amparo que presentó la Unión Nacional de Padres de Familia estamos todos los grupos aglutinados en nuestro frente. Siempre hemos trabajado en total sinergia”.

Y agrega que la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), conformada por alrededor de 150 obispos y arzobispos, igualmente brinda su respaldo al FNF. “Estamos en sintonía y en permanente contacto con el episcopado”.

