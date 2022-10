Diputada trans de Morena publicó videos sexuales en sus redes; ‘están frustrados’, dice a críticos

América Rangel, diputada local del PAN en CDMX, apuntó que este contenido es una muestra que no tiene “ni el más mínimo respeto a la sociedad y a su puesto”, por lo que pidió a Mario Delgado, sanciones en su contra.

Por su parte Maria Clemente comentó que ella publica vídeos íntimos porque es su cuerpo y su decisión, así como que su cuerpo no le pertenece al Estado mexicano.

“Está señora está frustrada porque yo si acepto mi color de piel, no como ella que se cree blanca, frustrada porque yo si tengo fuero y ella no, está frustrada porque yo si tengo sexo y ella no, está frustrada porque mi partido es más chingón que el suyo. Pobre loca”, publicó.

María Clemente García, de 36 años, es una diputada trans originaria de la Ciudad de México, que se convirtió en la primera mujer trans en ocupar una diputación federal en México.

Con información de medios