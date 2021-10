Diputados aprueban en lo general Miscelánea Fiscal 2022

Con 218 votos en contra del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano y en medio de acusaciones, gritos y descalificaciones, diputados de Morena y sus aliados del Partido Verde y del PT aprobaron, en lo general, con 260 sufragios, la Miscelánea Fiscal 2022.

Se dejó pendientes para la sesión este martes la discusión y votación en lo particular. Se prevé que el debate se prolongue hasta altas horas de la noche debido a que se estima que hay entre 350 y 400 reservas de los distintos grupos parlamentarios.

En la Miscelánea Fiscal del siguiente año se obliga a los a los jóvenes a partir de los 18 años a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y se limita la deducibilidad del 13 por ciento, en lugar del 32 por ciento, de donativos a organizaciones de la sociedad civil.

Por la mañana el dictamen fue aprobado en la Comisión de Hacienda y, por la tarde, con dispensa de trámites, se llevó al pleno.

Asimismo, se dio luz verde al nuevo régimen simplificado de confianza para personas físicas con actividades empresariales, quienes pagaran una tasa de 1 por ciento de ISR en caso de obtener ingresos anuales menores a 300 mil pesos y de un máximo de 2.5 por ciento para ingresos anuales de entre 2.5 y 3.5 millones de pesos.

Se incluyen cambios a las leyes del IVA, ISR, IEPS, aduanera, del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y al Código Fiscal de la Federación, e incluye una reducción al IVA de productos menstruales femeninos

También se establece que los ingresos derivados de la regularización de autos “chocolate” en la región de la frontera norte serán destinados a acciones de pavimentación en municipios de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

De esta forma, se establece que los jóvenes mayores de 18 años deberán inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes para facilitar su incorporación al campo labora, sin obligaciones fiscales como presentar la declaración o pago de impuestos, siempre y cuando no tengan actividad laboral. No se establece sanciones para el incumplimiento de esta medida.

Morena y aliados justificaron que esta medida permitirá prevenir o desarticular acciones de robo de identidad que ha ocasionado la evasión o elusión fiscal.

Sin embargo, la inscripción de los jóvenes en el RFC y la deducibilidad de los donativos a las ONG provocó un acalorado debate que, incluso, llevó a un intercambio de acusaciones entre panistas y morenistas.

El coordinador de la bancada de Acción Nacional, Jorge Romero, manifestó que se trata de un terrorismo fiscal contra los jóvenes de 18 años.

“Que pretenden dando de alta fiscalmente a chavitos de 18 años, gente que está en el mejor de los casos cursando la preparatoria, porque quieren inflar un registro federal de contribuyentes con gente que no es contribuyente. Con este este paquete ustedes pretenden que los contadores públicos certificados denuncien a sus clientes, que sean ministerios públicos ese no es trabajo de particulares, esa es su chamba”.

Y ante los gritos de Morena, Jorge Romero preguntó: ¿A que “factureristas” se referirá el diputado? ¿A las León Bartlett, a las de Epigmenio Ibarra, a las que utiliza Morena. Dicen que somos una oposición moralmente derrotada, pero la peor derrota es convertirse en Oficialía de partes del gobierno Federal, esa es la máxima derrota moral”, refutó Jorge Herrera en medio de gritos de los morenistas.

Morena y sus aliados afirmaron que es un proyecto responsable y realista que garantiza finanzas públicas sanas y sólidas; que no aumenta, ni crea impuestos y que ayudará a salir de la crisis provocada por la pandemia sin deuda, ni crear o aumentar impuestos. Indicaron que cierran el paso a la evasión y la elusión fiscal.

“Se piensa en la protección de los jóvenes para protegerlos contra robo de identidad, pero rechazamos más prácticas en las que incurren algunas maquiladoras con la evasión de impuestos”, manifestó la morenista Carmen Arizmendi.

Los priistas Ildefonso Guajardo y José Francisco Yunes criticaron el registro obligatorio de jóvenes al RFC y la limitante a la deducción de donativos a las organizaciones de la sociedad civil.

“Esta obligatoriedad de registrarse es incorrecta; si el joven genera ingresos, que se registre; si no genera ingresos, no tenemos por qué obligarlos a registrarse; por último, sobre las organizaciones de la sociedad, el problema no es solo quitarle a los que menos tienen la posibilidad de que la sociedad civil les ayude: estamos yendo en contra de la sociedad civil organizada, no sigamos atacando a la sociedad civil organizada”, remarcó Guajardo Villareal.

Marcelino Castañeda, del PRD y Salvador Caro Cabrera, de MC, criticaron o el terrorismo fiscal contra los jóvenes y las ONG. “No están viendo por el beneficio de los mexicanos, están viendo cumplir un capricho y quedar bien con el inquilino de palacio nacional, acusó el perredista.

(Tomado de Reporte Índigo)