Diputados avalan ampliar hasta 20 días licencia por paternidad

Con 409 votos a favor , 1 en contra y 2 abstenciones, la Cámara aprobó en lo general y en lo particular, reformar diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

“Las licencias de paternidad en México no existen, no son un derecho, y eso se ha definido en buena medida a los roles de género. Construyó una sociedad cuidadora, dependiente del trabajo no remunerado de millones de mujeres que ejercen la labor de cuidados”, señaló el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez.

La Ley del Trabajo, en su artículo 132, dicta que la licencia por paternidad es un derecho para todos los padres trabajadores que les permite una ausencia laboral por el nacimiento de su hijo o, en dado caso, adopción.

En México, sólo se otorgan 5 días de permiso laboral por licencia de paternidad, lo que coloca al país en el lugar 35 de 41 países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Cabe mencionar que estos 5 días deben ser hábiles, lo que quiere decir que los fines de semana (sábado y domingo) o los días feriados, no cuentan.

TE PUEDE INTERESAR: Exposición satánica en el Capitolio de Iowa provoca polémica

¿CÓMO TRAMITAR LA LICENCIA DE PATERNIDAD?

Si quieres solicitar una licencia de paternidad en el trabajo, te recomendamos seguir estos pasos:

- Pedirla al momento del nacimiento y hasta 45 días después.

- Presentar una solicitud por escrito que incluya fecha de nacimiento del bebé, periodo solicitado y certificado o acta de nacimiento.

- En caso de que la empresa donde trabajas te niegue la licencia de paternidad, en la Procuraduría Federal del Trabajo te brindarán orientación laboral gratis.

Con información de Medios.