Donald Trump lanza sus ‘tarjetas coleccionables digitales’

Donald Trump y su esposa Melania se encuentran en el negocio de los NFT , y hoy el ex mandatario de EUA dio a conocer el lanzamiento de sus tarjetas coleccionables digitales que muestran su “vida y carrera”.

“Se acerca la Navidad y esto es un gran regalo de Navidad”, dice Trump en un video que promociona la colección digital.

“Estas tarjetas coleccionables digitales no son políticas y no tienen nada que ver con ninguna campaña política”, se lee en la publicidad.

¿QUE SON LOS NFTs?

Los NFTs o tokens no fungibles (Non Fungible Token en inglés) son representaciones de activos, tanto digitales como físicos, en la red blockchain. Usan la misma tecnología que las criptomonedas, pero al contrario que estas, no se pueden dividir ni intercambiar entre sí, pero sí se pueden comprar y vender.