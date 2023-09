‘Donde diga y a la hora que quiera’... pero sin montoneros, así reta Xóchitl a Claudia a debatir

CDMX.- La aspirante presidencial del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez, retó a la coordinadora de la Defensa de los Comités de la 4T, Claudia Sheinbaum Pardo, a debatir la próxima semana, pero con la condición de que “no le echen montón”.

La senadora del PAN aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador será el jefe de campaña de Sheinbaum y que se va a meter para ayudarla con rumbo a las elecciones del próximo año.

Gálvez asistió ayer a la comida de Los 300 Líderes más influyentes de México y a su llegada fue entrevistada por la prensa, a través de la cual mandó un mensaje a López Obrador para que no se meta en la promoción de su candidata:

“¿Qué no tiene confianza en su candidata? Yo si fuera ella le diría ‘quítese, yo puedo solita’, eso a las mujeres no nos viene bien, él no se debe de meter, al menos que no tenga confianza en ella”, expresó.

DICE GÁLVEZ ESTAR LISTA PARA DEBATIR

La senadora aseguró estar lista para debatir con Sheinbaum y que espera que haya muchos debates, y si Claudia quiere, y la dejan, pueden empezar la semana próxima.

“Ojalá tengamos muchos (debates), desde ahorita le digo (a Sheinbaum), si quiere el primero la semana que entra, donde diga y la hora que quiera. Yo donde diga, donde diga digo. No sé si le den permiso, pero que sí venga a debatir”, retó la legisladora.