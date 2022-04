¿Dónde está Debanhi Susana?... la extraña desaparición de una joven que fue abandonada en la carretera a Laredo por un taxista

“Mi esposa y yo guardamos la esperanza porque es nuestra única hija, no le puedo decir que no, si toda la vida voy a tener que seguir buscándola, lo haré. No hemos dormido, no hemos comido por pensar que si nosotros degustamos algún taco y que ella no pueda comer, pues sería muy difícil para nosotros”, comentó el padre de Debanhi.

Agregó que la familia no comprende cómo fue que pudieron dejar a su hija sola en la carretera.

En tanto, la madre de Debanhi señaló que ambos están viviendo una gran angustia en estos momentos.

Desde la cuenta personal de Instagram de la joven desaparecida, que han tomado familiares para difundir información para poder encontrarla, se compartió la última imagen de ella.

“Para las personas que se preguntan si esta fotografía es real, SI ES REAL, fue la última vez que se le vio a Debanhi, nosotros contamos con esta foto desde la mañana del 9 de abril”, escribió la familia en Instagram.