Exhiben a Lord Homofóbico; conductor golpea a peatón y lo insulta llamándolo homosexual (VIDEO)

‘Él se puso muy agresivo, se bajó, me dio una golpiza, me tiró al piso, me abrió la cabeza. Me dio una madriza por un incidente de tránsito’, añadió.

El joven afectado hizo un llamado a seguir denunciando a los malos conductores y también, a identificar a su agresor.

‘Yo no busco venganza, solo busco justicia, que se identifique este hombre y su círculo sepa lo violento que es’, subrayó.

Para finalizar, el afectado enfatizó que no busca la confrontación y exhortó a la ciudadanía a resolver los conflictos por la paz y siempre evitar emplear la violencia como solución.

En redes sociales bautizaron al agresor como #LordHomosexual, y buscan identificarlo para deslindar responsabilidades.

‘Si lo conoce, denuncie’, señala la publicación en redes sociales.

Pero cuéntanos, ¿Tú qué opinas?