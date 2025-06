Concluye la Asamblea de la OEA con el respaldo a Haití y la elección de Rosa María Payá a la CIDH

La resolución insta además al nuevo secretario general a que presente un “plan de acción consolidado” del apoyo de la organización a Haití, algo que Ramdin ya ha anticipado que lo hará en julio.

LA PRESIÓN DE ESTADOS UNIDOS

La resolución fue aprobada un día después de que el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, interviniera ante la Asamblea y pusiera en cuestión el futuro de la permanencia de su país en la organización al considerar que esta ha sido hasta ahora incapaz de resolver las crisis de Haití y de Venezuela.

”Si la OEA no está dispuesta o no puede desempeñar un papel constructivo en Haití, nos preguntamos seriamente ¿Por qué existe?”, expresó el jueves el subsecretario, quien advirtió que Washington no quiere seguir cargando en solitario el coste de la misión de seguridad.

Estados Unidos es también el principal donante económico de la OEA y sus aportaciones representan aproximadamente la mitad del presupuesto del organismo, pero la Administración de Donald Trump no ha pagado todavía su cuota correspondiente a 2025.

En la rueda de prensa de clausura de este viernes, Ramdin, quien ha situado a Haití como su mayor prioridad y apuesta por abrir un “diálogo” con Venezuela, afirmó que tiene una “muy buena relación” con la Administración estadounidense.

”Los países pagan mucho dinero, especialmente Estados Unidos, para que la organización funcione. Pero la organización solo puede funcionar cuando da resultados en materia de democracia, derechos humanos y Estado de derecho”, declaró.

DISIDENTE CUBANA EN LA CIDH

La Administración de Trump logró la elección de su candidata a integrar la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), la disidente cubana Rosa María Payá, quien resultó electa en una votación en la Asamblea junto a la abogada bahameña Marion Bethel.

La elección de una tercera vacante en la Comisión quedó pospuesta después de que ni el candidato de México ni el de Brasil lograran el respaldo de la mayoría de los votos.