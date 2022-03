El caso de Gal y Maya, dos niñas cuya custodia se convertiría en disputa internacional

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia en Morelos, Rubén Jasso Díaz, aclaró en entrevista que el Estado de Israel podría apercibir a México, de no restituir a las dos niñas de 13 y 15 años de nacionalidad México-Israelí, que el miércoles fueron entregadas a su padre Guy Dorel, en contra de su voluntad y aseguró que no hubo abuso ni corrupción en el caso.

“No hay mucho que tocar, porque es un caso internacional (...) no es una demanda, no es una contestación, no es lo mismo, es con base en un tratado internacional; todavía puede haber un apercibimiento a México, por parte de Israel, por no restituir a las niñas en virtud de que son ciudadanas de ese país porque ellos ya ordenaron y se acreditó en aquel país que las niñas son de ahí y que se sustrajeron de ese país sin la autorización del papá”, explicó el magistrado.

Aún y cuando las menores tienen también la nacionalidad mexicana, dijo, el Estado Mexicano no puede hacer la misma petición pues el padre Guy Dorel, ha “acreditado” contar con la guarda y custodia de las menores allá a pesar de que la madre, Carolina Inés Medina, dijo que ella había ganado ese pleito.

