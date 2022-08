Es probable que el autor Salman Rushdie pierda uno de sus ojos y actualmente está conectado a un ventilador después de que fue atacado en el escenario en un evento literario en el norte del estado de Nueva York el viernes, según un informe.

“Las noticias no son buenas”, dijo el agente del escritor de 75 años, Andrew Wylie, a The New York Times .

“Salman probablemente perderá un ojo; los nervios de su brazo fueron cortados; y su hígado fue apuñalado y dañado”, dijo Wylie.

Rushdie, que aún no puede hablar, fue atacado por un hombre solo mientras hablaba en un evento en la Institución Chautauqua en Chautauqua, Nueva York, a unas 55 millas al sur de Buffalo.

Tenía previsto hablar de Estados Unidos como un lugar para los autores exiliados “como un hogar para la libertad de expresión”, según el instituto . Después del apuñalamiento, fue transportado en helicóptero a un hospital en Erie, Pensilvania, donde se sometió a una cirugía.

Un testigo que estaba en la audiencia le dijo a The Post que Rushdie intentó salir corriendo del escenario y los dos hombres se pelearon antes de que los miembros de la audiencia subieran al escenario para someter al atacante.

Aproximadamente 2.500 personas estaban en la audiencia en ese momento.

El presunto atacante de Rushdie, Hadi Matar, de 24 años, de Fairview, Nueva Jersey, fue arrestado en el lugar por un policía estatal asignado a la conferencia.

Un portavoz de la policía estatal dijo que se estaban investigando los posibles motivos de Matar.

Pero fuentes policiales le dijeron a The Post que Matar simpatizaba con el gobierno iraní, que en 1989 emitió una fatua, o edicto religioso, bajo el entonces líder del ayatolá Ruhollah Khomeini, que pedía la muerte de Rushdie por “Los versos satánicos”.

Una investigación inicial sugirió que Matar había publicado en las redes sociales sobre su apoyo a Irán y su Guardia Revolucionaria y a favor del extremismo chiíta en general, dijeron fuentes policiales a The Post.

El asesor de seguridad nacional de EE. UU., Jake Sulliving, denunció el ataque “espantoso” en un comunicado la madrugada del sábado.

“Todos nosotros en la administración Biden-Harris estamos orando por su pronta recuperación”, dijo el comunicado. “Estamos agradecidos con los buenos ciudadanos y los socorristas por ayudar al Sr. Rushdie tan rápido después del ataque y con las fuerzas del orden público por su trabajo rápido y efectivo, que continúa”.

Matar también atacó al moderador del evento Henry Reese, de 73 años. Sufrió heridas en la cara y fue tratado y dado de alta de un hospital local, dijo la policía.

Al igual que otros visitantes, Matar había obtenido un pase para ingresar a los terrenos de 750 acres de la institución, dijo el presidente Michael Hill a Associated Press. Su mochila fue revisada por un ayudante del alguacil y K-9 asignado al evento, según Buffalo News.

Kienna Brown, una camarera que trabaja en los terrenos de la Institución Chautauqua, dijo que el atacante se quedó en el Hotel Athenaeum durante la noche.

“Tuvieron que cerrar el estacionamiento de empleados y evacuar para registrar su habitación. No permitían que los huéspedes entraran y salieran [del hotel]”, dijo Brown a The Post.

“Mucha gente quedó traumatizada por los acontecimientos de hoy. Es muy triste”, dijo.

Steve Mackey, mesero en el restaurante Heirloom en Chautauqua, dijo que sus compañeros de trabajo sirvieron a Matar la noche anterior al ataque.

“Hubo poca interacción. Fue una sorpresa que sirvieran a este tipo y al día siguiente está en las noticias mundiales”, dijo.

La casa de Matar en Nueva Jersey fue invadida por la policía después del apuñalamiento. Su abogado, el defensor público Nathaniel Barone, se ha negado a comentar.

El Dr. Martin Haskell, un médico que se encontraba entre los que se apresuraron a ayudar, describió las heridas de Rushdie como “graves pero recuperables”.

La testigo Kathleen James dijo que Matar vestía ropa negra y usaba una máscara negra cuando subió al escenario.

“Pensamos que tal vez era parte de un truco para mostrar que todavía hay mucha controversia en torno a este autor. Pero se hizo evidente en unos segundos” que no lo era, le dijo a Associated Press.

La controvertida novela de Rushdie de 1988, “Los versos satánicos”, llevó al líder iraní, el ayatolá Ruhollah Khomeini, a emitir una fatua pidiendo la muerte de Rushdie por lo que, según él, eran referencias blasfemas al Islam.

Rushdie, un defensor abierto de la libertad de expresión y crítico del extremismo religioso, nació en una familia musulmana en Mumbai, India.

Se vio obligado a vivir escondido bajo la protección del gobierno británico desde 1989 hasta 2002. Después de años de seguridad las 24 horas, regresó gradualmente a la esfera pública.

Fue nombrado caballero por la reina Isabel II en 2008 y es ampliamente considerado como uno de los mejores escritores vivos del Reino Unido.

“Pedimos sus oraciones por Salman Rushdie y Henry Reese, y paciencia mientras nos enfocamos completamente en coordinar y cooperar con los oficiales de policía luego de un trágico incidente en el Anfiteatro hoy”, dijo la Institución Chautauqua en un comunicado en su sitio web. “Todos los programas de la institución se cancelan por el resto del día”.