El feminismo es válido pero elitista, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que, aunque el feminismo es una “corriente de pensamiento válida”, es “elitista” ya que no “toma en cuenta a todas las mujeres”.

Al hablar sobre el libro de su esposa Beatríz Gutierrez Müller, “Feminismo Silencioso”, el mandatario opinó lo siguiente sobre el feminismo:

“Hablamos por ejemplo del feminismo y no deja de ser una corriente de pensamiento importante, válida, pero aún elitista porque no es incluyente o sea no toma en cuenta la opinión de todas las mujeres”.

Ante esta situación, comenta que la doctora alguna vez propuso se recogiera la opinión “de todas las mujeres” con una especie de consulta, y que en las plazas “se colocaran micrófonos y bocinas” para que las mujeres de “todos los pueblos pudiesen expresar cuáles son sus preocupaciones y luego recoger todos esos sentimientos y elaborar un plan a partir de escuchar a todas”.

“No necesariamente se divulga un pensamiento y son concepciones completamente distintas, una mujer puede tener una preocupación muy distinta a la preocupación de otras”, agregó antes de reiterar que desde luego van a coincidir en puntos como poner fin al machismo y qué debe de haber igualdad.

López Obrador continuó su discurso afirmando que también debe de haber “equidad” ya que “la opresión la explotación la humillación lamentablemente la padece el hombre y la padece la mujer”.

