El fin de una era... Omegle cierra tras 14 años: ‘No es sostenible, ni financiera ni psicológicamente’

De acuerdo a la narración de Brook, la plataforma “no es sostenible, ni financiera ni psicológicamente” . Omegle se ha enfrentado a una ola de demandas y de peticiones para que el sitio sea cerrado por diversos motivos, entre ellos por tener consecuencias de largo alcance y emparejar a una adolescente con un pederasta. Debido a que la edad mínima para utilizarlo era de 13 años, las interacciones entre menores de edad y adultos no eran poco frecuentes.

Brooks no negó que la plataforma haya sido utilizada de manera malintencionada, sin embargo, destacó que su equipo trabajó arduamente para combatir los comportamientos ilegales, llegando incluso a colaborar con agencias policiales y el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Además, presumió el uso de una IA de moderación de contenido de última tecnología para enfrentarse a estas conductas.

Brook relató en su comunicado cómo fue que inició la plataforma cuando tenía 18 años y aún vivía con sus padres. “Estaba destinado a aprovechar las cosas que amaba de Internet, al mismo tiempo que introducía una forma de espontaneidad social que sentía que no existía en ningún otro lugar. Si Internet es una manifestación de la “aldea global”, Omegle estaba destinado a ser una forma de pasear por una calle de esa aldea y entablar conversaciones con las personas con las que te topabas en el camino”.

El creador de la plataforma lo describió de la siguiente manera: “La premisa era bastante sencilla: cuando usabas Omegle, te colocaba aleatoriamente en un chat con otra persona. Estos chats pueden ser tan largos o tan cortos como usted elija. Si no desea hablar con una persona en particular, por cualquier motivo, simplemente puede finalizar el chat y, si lo desea, pasar a otro chat con otra persona. Era la idea de “conocer gente nueva” resumida casi hasta su ideal platónico.”

OMEGLE AGRADECE A SUS USUARIOS, TRAS ANUNCIAR SU CIERRE DESPUÉS DE 14 AÑOS

“Desafortunadamente, lo correcto no siempre prevalece. Por mucho que desearía que las circunstancias fueran diferentes, el estrés y los gastos de esta lucha (junto con el estrés y los gastos existentes de operar Omegle y luchar contra su mal uso) son simplemente demasiado. Operar Omegle ya no es sostenible, ni financiera ni psicológicamente. Francamente, no quiero tener un ataque al corazón cuando tenga 30 años.”

Leif K-Brooks declaró que “La batalla por Omegle se ha perdido, pero la guerra contra Internet continúa” y agradeció a los usuarios de la plataforma de esta manera: “desde el fondo de mi corazón, gracias a todos los que utilizaron Omegle con fines positivos y a todos los que contribuyeron al éxito del sitio de alguna manera. Lamento mucho no poder seguir luchando por ti”.