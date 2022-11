Sobre su recuperación , comentó que la ha llevado sin problemas dado que debe guardar reposo regular, no está asistiendo al gimnasio y en su trabajo puede estar sentado. “Solo duele poco pero no es un dolor insoportable, se puede llevar sin problemas” , agregó.

“Siento que cuando tienes la certeza y la seguridad de lo que quieres no influye si eres muy joven, yo creo que estoy en la edad donde puedo disfrutar lo que queda de mi juventud con la paz mental de no poder tener hijos” , comentó el coahuilense en entrevista para Vanguardia respecto a su decisión .

“Mucha gente tiene la creencia que es obligatorio irse de esta vida dejando hijos, creo que tienen miedo de ser olvidados , tienen miedo de que estén solos en su vejez, también gente asocia la vasectomía con hacerse gay, muchos me comentaron que me había ‘cambiado de bando’. Pero bueno, en redes sociales siempre habrán opiniones de todo tipo” , explicó el joven coahuilense.

A pesar de los miles de comentarios y dudas que han surgido en redes sociales en relación a su caso, Armando compartió que: “ninguno ha hecho que cambie ni siquiera un poco mi postura y mi decisión, procuro contestar la mayoría que pueda de gente que me pide ayuda o tiene curiosidad, y también leo comentarios que me dicen cobarde, o miedoso, no hay problema no me enoja, todos tenemos formas de ver la vida distintas, todo comentario es bienvenido”.

Finalmente, externó que le gustaría que la vasectomía no fuera un tema polémico ni algo fuera de lo común. “El hombre también puede decidir cuidarse y si no quiere tener hijos entonces no veo el por qué no hacerse la vasectomía”.

“Siempre le dejan la responsabilidad a la mujer sin tomar en cuenta las cargas hormonales que esto conlleva, además que los métodos anticonceptivos en mujeres son más invasivos. También quiero decirles que los hijos no son enfermeros que te tienen que cuidar de viejo, ni tampoco son parches emocionales, si no estás completo emocionalmente ve a terapia, no traigas niños al mundo con la intención de sanarte mentalmente, los bebés no son terapia”, apuntó el joven.