El INE es un peligro para la democracia, asevera AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó en contra de organismos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral (INE), del cual aseguró que “si sigue como está es un peligro para la democracia”, mientras que del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) afirmó que “está podrido”.

“Si el INE sigue como está, es un peligro para la democracia. Lo vimos en la elección pasada, cómo quitaron candidatos sin fundamento legal. Al candidato de Michoacán (Raúl Morón) lo quitaron porque supuestamente no comprobó 30 mil pesos o los comprobó a destiempo. No, no, no, es mafia, claro que eso hay que cambiarlo, quitarlo, hay que reformarlo.

“Se está buscando precisamente que se afiance la democracia, que se profundice en el hábito democrático, que no haya imposiciones, que no haya fraudes”, resaltó.

Además, acusó que el Inai “ya está podrido” y que nació para simular que en México había transparencia.