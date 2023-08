El ‘Mayo’ y el ‘Mencho’ fuera de los 10 más buscados de la DEA... pero entran ‘Los Chapitos’

La actualización de la lista de los fugitivos más buscados por la Agencia para el Control de Drogas ( DEA por sus siglas en inglés) ha brindado varios cambios al no aparecer los líderes criminales que más generan violencia en el territorio mexicano.

¿LÍDERES YA NO SON OBJETIVOS PARA LA DEA?

Aunque “El Mayo”, “Alfredillo” y “El Mencho” no se encuentren entre los 10 más buscados, no significa que ya no sean objetivos prioritarios de la DEA, ya que permanecen en calidad de fugitivos.