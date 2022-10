‘El Rey del Cash’... ‘Es un libro que no tiene ninguna prueba’; 4T y analistas políticos desestiman a Elena Chávez, su autora

Y es que en el libro, la autora expone traiciones, infidelidades, ambiciones, abusos, corrupción y otros escándalos relacionados con el presidente Andrés Manuel López Obrador , así como con diversos personajes y partidos políticos, sin embargo no aporta material que corrobore sus afirmaciones.

Pese a que el libro ‘ El rey del cash ’ ha desatado polémicas por los , fragmentos que se han filtrado de la publicación hecha por Elena Chávez González, algunos personajes de la política mexicana y reconocidos periodistas han desestimado los dichos en el texto pues no parece contar con pruebas para sustentarlo.

“No le den vueltas: si un trabajo periodístico de denuncia de hechos corruptos carece de pruebas no es un trabajo periodístico. Lo relevante de denunciar corrupción en El rey del cash sería justamente el probar los manejos en efectivo, no suponerlos o novelarlos en primera persona”, escribió.

Por su parte, el periodista y abogado Julio Astillero se manifestó en sus redes sociales para argumentar que una publicación que carece de pruebas no debe considerarse un trabajo periodístico, por lo que tundió a Elena Chávez de no exponer los supuestos malos manejos con fundamentos sólidos.

“Imagínense si hubiéramos tenido maletas, no somos iguales, los de las maletas son los que compraban votos para las reformas en las Cámaras, nosotros no somos iguales; es otra estrategia de la derecha para tratar de desprestigiar al movimiento, pero cada vez son más burdos y poco creíbles”, agregó.

“Es un libro que no tiene ninguna prueba, entonces es puros dichos, pero se ve la mano peluda de los conservadores, es el mismo argumento, lo mismo otra vez, el financiamiento de Morena, ¿cómo se formó Morena? Es público, con el esfuerzo de miles de mexicanas y mexicanos, que ellos pusieron su esfuerzo, tiempo, recursos en algunos casos, para que fuera posible este movimiento”, declaró Delgado en rueda de prensa.

Lo anterior fue plasmado por Chávez González a manera de testimonio, lo que ha causado un gran descontento de simpatizantes de López Obrador y profesionales de la comunicación, ya que presuntamente la periodista no presenta pruebas para respaldar dichas acusaciones.

La periodista y escritora Olga Wornat también se ha manifestado en contra de la publicación, pero principalmente de la escritora por no exponer los hechos de los que fue testigo durante 18 años.

“Me preguntan sobre El rey del cash. Lo lamento por la autora, pero es la ex esposa de un funcionario. ¿Por qué en 18 años no denunció lo que vio? ¿Dónde están las pruebas? El resentimiento nunca es buen consejero para denunciar supuestos ilícitos”, escribió.

Sumado a ellos, en redes sociales y en sitios de venta como Amazon numerosos usuarios se han manifestado en contra de la periodista Elena Chávez para desacreditar lo dicho en su libro El rey del cash.

La crítica más recurrente ha sido que la publicación no contiene las “fuentes para sustentar lo que dice” y que sólo se pueden encontrar “una serie de opiniones personales con argumentos muy pobres”.