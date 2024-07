Elaboran AMLO y Claudia Sheinbaum el Presupuesto 2025

Desde Palacio Nacional el presidente señaló que se acerca el proceso de transición, la cual ocurrirá de manera ordenada, sin sobresaltos y será responsable.

López Obrador resaltó que ya se encuentran en diálogo los actuales secretarios con quienes quedarán al frente de las dependencias en la próxima administración.

“Es una transición ordenada, sin sobresaltos, tersa, muy responsable, ni se va a sentir, porque ya están poniéndose de acuerdo los servidores públicos que van a dejar sus cargos y los que van a entrar”, puntualizo.

TESTAMENTO POLÍTICO

En su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este martes que antes de que termine su sexenio hará público su testamento político.

En el documento señalara que no quiere que su nombre sea utilizado para que se ponga en escuelas, calles, ni que se instalen estatuas o monumentos con su figura.

“Acerca del testamento quiero publicar algo antes de irme para que quede constancia. Por ejemplo, no quiero ningún nombre de calles, de escuela, nada que monumentos, estatuas. Son muy pocos los héroes que se respetan en México. Se respeta a Hidalgo, se respeta a Juárez, se respeta a Villa, a Zapata, al general Lázaro Cárdenas, pero por lo general al resto no se les respeta y se ponen un monumento y la gente inmediatamente le pone un apodo”, mencionó.

“Nada de eso y también lo otro, asociaciones, ‘el obradorismo’; nada, no quiero representación. Yo me voy a jubilar y no vuelvo a participar en nada”, reiteró el mandatario.