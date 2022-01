Ellos son los 16 embajadores designados por AMLO; Leopoldo, Claudia y Pedro los más polémicos

“Nosotros tenemos buena opinión de todos los propuestos, de todos, por eso hicimos este planteamiento, todos para nosotros son mujeres, hombres que merecen respeto y representarnos”, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Reiterando que no se trata de divisiones entre partidos políticos, también agregó que “no van a ir los embajadores a hacer labor partidista, van a representar a nuestro país, la política exterior de México está definida en la constitución, ahí están los principios de no intervención de los pueblos, solución pacífica, ahí está lo que les estamos pidiendo a los embajadores” añadió,

AMLO dejó a consideración del Senado de la República la designación de 16 nuevos titulares que representarán a México en el exterior.

TE PUEDE INTERESAR: Nombra AMLO a los polémicos Pedro Salmerón y Claudia Pavlovich embajadores

La lista Incluye desde Ex Gobernadores Priistas, hasta un acusado con denuncias sobre supuesto acoso sexual.

Las designaciones hechas por el Presidente son las siguientes;

Claudia Paviovich

Priista Ex Gobernadora de Sonora designada cónsul de México en Barcelona

Leopoldo de Gyves

Activista, dirigente político y social en Oaxaca y con amplia trayectoria, designado embajador de México en la República Bolivariana de Venezuela.

Carlos Miguel Aysa

Priista exgobernador de Campeche, designado embajador ante la República Dominicana.

Pedro Agustín Salmerón

Recibió múltiples denuncias sobre acusaciones de supuesto acoso sexual ha sido involucrado en una polémica de secuestro y asesinato sobre un empresario, actualmente es Director del Museo Regional de Guadalajara, Doctor en Historia por la UNAM y experto en Historia de México, designado embajador de México en Panamá.

Alfonso Suárez del Real

Actual jefe de oficina de la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México, designado titular en la Oficina de Enlace de México en Estrasburgo.

Amparo Anguiano

Directora general de la SRE para África, Asia Central y Medio Oriente,designada a la embajada de México en Rumania.

Laura Beatriz Esquivel

Multipremiada escritora y ex diputada federal, designada a la embajada de México en Brasil.

Bruno Figueroa

Actual embajador en la República de Corea, designado a la embajada de México en Portugal.

Norma Pensado

Actual embajadora de México en la Federación de Rusia,designada a la embajada de México en Dinamarca.

Marcos Moreno Báez

Actualmente comisionado de la SRE en la Secretaría de Gobernación,designado al Consulado General de México en Nogales.

Carolina Zaragoza Flores

Fungió recientemente como directora general de Servicios Consulares,designada a la embajada de México en Irlanda.

Guillermo Zamora

Escritor y periodista de larga trayectoria,designado a la embajada de México en Nicaragua.

Eduardo Villegas Megías

Coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, designado a la embajada de México en la Federación de Rusia.

María Victoria Romero

Coordinadora de la SRE para G20, MIKTA y Temas Políticos con Países de Europa, designada a la embajada de México en Azerbaiyán.

Carlos Peñafiel

Embajador de México en la República Dominicana, designado a la embajada de México en Corea.

ALGO NUNCA ANTES VISTO

Por primera vez la SRE anunció en el comunicado No. 014 que se someterá a un concurso la plaza por la titularidad de 10 embajadas o consulados generales.

¿QUÉ ES UNA EMBAJADA O CONSULADO?

Las Embajadas y Consulados de México son oficinas mexicanas que representan en el extranjero al Gobierno de México y dependen de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Las Embajadas atienden en lo particular la relación política con el Estado y Gobierno en el que se encuentran y, dentro de las diferentes secciones de que se componen, cuentan con una especializada para atender asuntos consulares.

Los Consulados, por su parte, sean Generales o de Carrera, atienden de manera autónoma los asuntos consulares de su competencia y, en lo que se refiere al manejo de la política exterior de México, coordinan sus acciones con la Embajada. explica la Secretaria de Relaciones Exteriores.