Elon Musk y Space X contratan a un joven prodigio de 14 años como ingeniero de software

SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, contrató a un joven prodigio para que se una a su división de servicio de internet satelital, Starlink, como ingeniero de software, lo llamativo es que Kairan Quazi sólo tiene 14 años, reportó Business Insider.

Quazi empezó a estudiar informática e ingeniería a los 11 años y se graduará este mes de la Universidad de Santa Clara en California, convirtiéndose en la persona más joven en hacerlo. “Me uniré a la compañía más genial del planeta como ingeniero de software en el equipo de ingeniería de Starlink.

Una de las raras compañías que no usó mi edad como un proxy arbitrario y obsoleto para la madurez y capacidad”, compartió el adolescente en una publicación de LinkedIn. Quazi está planeando mudarse con su madre de Pleasanton, California, a Redmond, Washington, para empezar a trabajar en SpaceX.

El extraordinario viaje del muchacho comenzó a la edad de dos años, cuando podía hablar con oraciones completas. Cuando llegó al kínder, les contaba a otros niños y maestros sobre las noticias que había escuchado en la radio, según Los Angeles Times.

Luego de descubrir que su trabajo escolar no era lo suficientemente desafiante en el tercer grado de primaria, a los 9 años, sus padres lo ayudaron a inscribirse en un colegio comunitario en California. “Sentí que estaba aprendiendo al nivel que debía aprender”, declaró Quazi Los Angeles Times.

Ese mismo año fue colocado en el percentil (medida estadística que va del 0 al 100 utilizada para comparar datos) 99.9 de la población general en una prueba de coeficiente intelectual, resaltó su familia a la revista BrainGain.

Quazi obtuvo una pasantía como becario cooperativo de investigación de Inteligencia Artificial (IA) en Intel Labs unos meses más tarde y a los 11 años se fue a la Universidad de Santa Clara para estudiar informática e ingeniería.

El año pasado estuvo cuatro meses como pasante de aprendizaje automático en la firma de inteligencia cibernética Blackbird.AI, según su perfil de LinkedIn. Ahí ayudó a diseñar un “canal de aprendizaje estadístico de detección de anomalías” para marcar si el contenido de las redes sociales ha sido manipulado.

“Creo que hay una mentalidad convencional de que me estoy perdiendo la infancia, pero no creo que eso sea cierto. Creo, nuevamente, que esa mentalidad me haría graduarme de la escuela secundaria ahora”, afirmó Quazi a ABC7 News.

“Mi sueño es tener una carrera que aborde problemas desafiantes y realice una innovación radical al servicio del bien común”, escribió en su biografía de LinkedIn.