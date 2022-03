Embajadora de Ucrania en México pide a gobierno de AMLO apoyar sanciones económicas contra Rusia

La embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, pidió este jueves al gobierno mexicano sumarse a las sanciones económicas que otras naciones han estado implementando contra Rusia por la invasión a su país.

La diplomática estuvo presente en un diálogo realizado en la Cámara de Diputados con legisladores de diversos grupos parlamentarios para hablar sobre la actual situación que se está viviendo en Ucrania. Dramaretska se refirió al conflicto con Rusia como “una catástrofe humanitaria de escala mundial en el siglo XXI”.

“Me gustaría transmitir a mi gobierno que contamos con el apoyo de los legisladores mexicanos. Tomando en cuenta que ustedes son integrantes de diferentes comisiones del Congreso de la Unión, son ustedes quienes pueden influir en las decisiones que se adoptan”, dijo la embajadora.

La diplomática se refirió también a la postura adoptada por el Gobierno de México de no intervenir en el conflicto y evitar sanciones a Rusia. “Sabemos la postura general de México sobre no intervención, y la respetamos”, dijo.

No obstante, señaló: “Quisiera citar al jefe de otro estado, que tradicionalmente declara una postura similar. Hace unos días el presidente de Suiza, Ignazio Cassis, dijo una cosa muy importante: Nunca desde la Segunda Guerra Mundial los derechos de un país habían sido tan violados por otro país”.

Y Dramaretska sentenció que “nadie puede hacerse a un lado, hacer el juego al agresor no es neutralidad”.

“Dime con quién andas y yo te diré quién eres”, concluyó la diplomática en referencia a la postura de los diferentes gobiernos ante la invasión rusa a Ucrania.

Dramaretska también dijo que su gobierno aprecia que México haya votado a favor de exigir el cese inmediato de los ataques rusos en territorio ucraniano en la Asamblea General de la ONU el pasado 2 de marzo.

Tras la petición por parte de la embajadora ucraniana, se espera que el gobierno de México pueda tener una respuesta o analizar apoyar de manera más contundente a Ucrania.

La semana pasada el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que “México no va a participar en ningún tipo de sanción que no sean las sanciones multilaterales que en su caso aprobase el Consejo de Seguridad de la ONU, entonces en eso no hay ninguna ambigüedad”.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que México no enviará ningún tipo de armamento para asistir a Ucrania, luego de que por medio de una carta dirigida al Senado de la República legisladores de ese país solicitaron la ayuda para enfrentar a las fuerzas militares rusas.

