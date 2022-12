Emilio Lozoya es ‘un virrey en prisión’, acusa Lourdes Mendoza; goza de lujos como celda privada y comida gourmet

Sin embargo, Mendoza señaló que seguirá adelante con la batalla legal frente a las falsas acusaciones:

“Seguiré contra viento y marea hasta obtener un documento que diga que soy inocente, pues ya ves que son tres instancias, le gané dos, pero no me voy a detener hasta que este delincuente confeso diga que yo soy inocente”.

La semana pasada, Lourdes Mendoza, presentó el libro “Con la frente en alto. Testimonio contra la impunidad”, en el que relata a detalle el linchamiento mediático del que fue víctima tras la violencia de género ejercida en su contra por parte de Emilio Lozoya y el gobierno federal desde que se le acusó falsamente.

“Fui el tiro por la culata en esta demanda (caso Obedrecht), pero no hay mal que por bien no venga... En México, solo muerta o sangrando eres escuchada y yo no me voy a callar”, subrayó.

Desde hace meses, Lozoya busca continuar enfrentando su caso bajo la figura de libertad condicional, como estaba antes de aquella noche del 9 de octubre de 2021, cuando Mendoza lo descubrió y difundió en redes sociales que estaba disfrutando con amigos de una comida en el restaurante Hunan, en Lomas de Chapultepec (CDMX), a pesar de ser “controlado” con un brazalete electrónico y estar en condición de “arraigo domiciliario”.

La defensa del ex funcionario anunció hace unos días que buscaría un acuerdo reparatorio causado a Pemex. La oferta es entregar 7.35 millones de dólares por el caso Odebrecht y 3.4 millones de dólares por los daños causados a Pemex por la compra de la planta de Agronitrogenados.

Con información de medios