Emilio Lozoya se libra de caso Agronitrogenados... Sin pagar un dólar; suspenden proceso en su contra

“Una vez celebrado un acuerdo reparatorio, entonces se beneficia al resto de coacusados, de tal manera que se procedió a suspender el proceso y ahora solamente tenemos el caso Odebrecht ”, indicó. Debido a este caso, Lozoya no quedará libre.

Cabe destacar que el pasado 18 de julio, se llevó a cabo una audiencia con el mismo fin, empero, Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aumentaron a 30 millones de dólares el monto de reparación de daño, lo cual no fue aceptado por los abogados de Lozoya.

“Me parece ilegal, inmoral y me parece que raya en extorsión [...] Acepté pagar el cien por ciento de lo que ustedes fabricaron como supuesto daño ¿Por qué el incremento? ¿Por qué la cuasi extorsión?”, cuestionó el exdirector de Pemex en su audiencia. No obstante, el presidente Andrés Manuel López Obrador alegó que la cantidad era justa.

“Es normal que esto suceda, yo pienso que Pemex y la Fiscalía están actuando bien y que considero justa la cantidad de reparación del daño, porque no es una extorsión; es que si se revisa el daño causado al erario fue mucho”, argumentó el mandatario apenas el 21 de julio.