Empapelan casa de la gobernadora de Baja California, en protesta por feminicidio de Paola Andrea

Las y los manifestantes marcharon al grito de “Señor, señora, no sea indiferente: se mata a las mujeres en la cara de la gente”, “Nos falta Paola, ¡No estamos solas”, “Marina no es aliada: ¡Es privilegiada!”.

En el caso de la capital, el estudiantado e integrantes de colectivos se concentraron en el monumento a Benito Juárez, donde realizaron pintas y mostraron mensajes como “Exigimos justicia y el alto a la violencia”, “Somos el grito de las que ya no tienen voz”, “Los cimarrones exigimos justicia para Paola”, “La culpa es del feminicida” y “Vamos con todo en contra de los agresores”.

En uno de sus mensajes en su cuenta oficial de redes sociales, Marina del Pilar agregó: “De la misma forma, tengo un compromiso particular en enfrentar la impunidad: que ningún crimen quede sin pena. La memoria de las víctimas no quedará en el olvido y se hará justicia porque la paz es fruto de la justicia”.

La mandataria estatal no se ha pronunciado ante el hecho , salvo divulgar imágenes de la reunión con los gobernadores de Baja California Sur, Nayarit, Sonora y Sinaloa, para “avanzar en la estrategia de seguridad” en esta parte del país.

Conforme a las imágenes, afuera del lugar fueron colocadas por lo menos 20 veladoras, además de que las asistentes pegaron cartulinas con la fotografía de Paola, y mensajes como “Queremos vivir sin miedo. Justicia para Paola”, “¿Te cansas de oírlo? Nosotros de vivirlo”, “Merecemos vivir sin miedo. Estar de suerte es estar viva”, “¿A qué mujer en tu vida tendrían que matar para que te preocupara la violencia de género?”, “Amo mi país. Me avergüenza mi gobierno”, y “¿Por qué algo tan sencillo como volver a casa es un privilegio?”.

VINCULAN A PROCESO A SERGIO DANIEL, CONDUCTOR DE DIDI

Sergio Daniel “N”, conductor de la unidad Didi abordado por Paola Andrea Bañuelos Flores, fue vinculado a proceso por la presunta desaparición y feminicidio contra la universitaria de 23 años, cuyo cuerpo fue encontrado el jueves pasado en un área rural del municipio de Mexicali.

La audiencia fue el sábado pasado y, desde Sonora, se trasladaron familiares del joven, quien tuvo un abogado de oficio y optó por no declarar. De acuerdo a la información de medios de Mexicali, pues la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) no ha enviado un comunicado oficial, durante la audiencia el acusado decidió no declarar ni presentó pruebas a su favor.

También fue dado a conocer que Paola fue agredida sexualmente, y que la causa de muerte se debió a asfixia (estrangulada).

La señora Cynthia Hernández, madre de Sergio Daniel “N”, declaró a la periodista Mayté López, que acudieron a Baja California para estar con él en el proceso; la entrevista ocurrió afuera del lugar de la audiencia, pues Sergio Daniel fue llamado a declarar por otro asunto de violencia intrafamiliar, además del caso de la estudiante asesinada.

“Desde el momento que supimos del asunto de Paola, decidimos entregar a nuestro hijo. Queremos estar con él en el proceso y que se esclarezca el asunto”, dijo Cynthia Hernández.

Aseguró que nunca le ha tocado escuchar a su hijo sobre si es “inocente o culpable”, y que esto “lo va a decidir la ley.