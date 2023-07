En 2017, Gálvez estuvo cerca de Morena: ‘Iba a ser la city manager de Claudia Sheinbaum’

La aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, dio a conocer que en 2017 tuvo acercamientos para formar parte del gabinete de Claudia Sheinbaum como ‘city manager’ de la Ciudad de México y ya antes Andrés Manuel López Obrador la había invitado a su gobierno.

En entrevista para W Radio, Gálvez señaló que, en la recta final de su mandato al frente de la delegación Miguel Hidalgo, Andrés Manuel López Beltrán, hijo del Presidente y Claudia Sheinbaum, la visitaron para invitarla a formar parte del movimiento.

TE PUEDE INTERESAR: En medio de una discusión con AMLO, Xóchitl Gálvez se registra para dirigir el Frente Amplio

“Yo iba a ser la city manager de Claudia Sheinbaum cuando acabara, había tenido contacto con Claudia, porque Andrés me había querido llevar a su gobierno. En estas adhesiones que él buscaba de la oposición yo era una de ellas. Estuvo Andy (hijo del Presidente) en mi casa, estuvo Claudia, proponiéndome, les dije que no y en ese entonces nunca me dijeron: ‘Te venimos a invitar porque eres parte de la oligarquía’”.

Señaló que se interesó en colaborar con Sheinbaum en la parte técnica, sin embargo tuvo un diferendo con ella tras la designación de Víctor Hugo Romo como candidato para la alcaldía Miguel Hidalgo. Después, se mantuvo la cordialidad, hasta que hubo un distanciamiento tras lo ocurrido en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

“Hasta con caritas felices nos despedimos, todavía la vi como jefa de Gobierno, me dio gusto que fuera jefa de Gobierno. Yo fui bastante tranquila con ella hasta lo de la Línea 12, que sí tuve que tener una postura, porque no se quería dar a conocer el estudio de la caída del Metro”, aseguró.

Al cuestionarle por qué decidió no formar parte de Morena, dijo que le parecía que sería una traición al PAN y además percibió que el presidente López Obrador era una persona que no escuchaba y sólo aceptaba su visión.

“No soy una mujer de traiciones. Y luego sentía que Andrés Manuel era una persona que no escuchaba, que era una persona, porque lo conocí, lo conocí como jefe de Gobierno, tenía una impresión de él como de sólo su visión y punto y preferí no”, dijo.

Por otro lado, sobre los señalamientos de que Claudio X. González la está impulsando como candidata de la oposición en 2024, Gálvez detalló que los puestos que ha tenido se los ha ganado por su trabajo.