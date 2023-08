En la frontera de Texas, disminuye el apoyo a las medidas represivas de Abbott

“ No pueden llegar miles de personas sin que haya alguna consecuencia ”, reclamó Urbina.

Hugo Urbina, propietario de un campo de nogales al lado del río Bravo, se sentía molesto con el constante paso de personas, que en ocasiones rondaban las decenas, por sus tierras. Jessie Fuentes, quien tiene un negocio de canoas y kayaks, no quería que los migrantes pensaran que las fronteras de Estados Unidos estaban abiertas . El alcalde del pueblo, Rolando Salinas Jr., veía que la Patrulla Fronteriza estaba rebasada.

“ No estoy aquí para hacer ningún tipo de comentario político relacionado con esta decisión ”, declaró.

Salinas declaró que, en un principio, accedió a que la policía estatal realizara muchas detenciones de inmigrantes en terrenos propiedad de la ciudad, en Shelby Park. Pero los residentes locales, cansados de no poder usar el parque, presionaron hace poco al Ayuntamiento de Eagle Pass para que revocara ese permiso.

Salinas comentó que no había accedido a una solicitud reciente del estado para construir una puerta en una rampa para botes cerca del río.

“Dijeron: ‘Bueno, solo queríamos preguntar. La vamos a poner de todos modos porque hay una declaración de estado de emergencia del gobernador de por medio. Estamos facultados para hacerlo’”, relató.

Comentó que las decisiones sobre inmigración tienen que venir de Washington, no solo del estado y que se trata de algo más que proveer seguridad adicional en la frontera.

”No tenemos las respuestas a nivel local”, afirmó. “El gobierno federal necesita una reforma migratoria. Llevamos 30 años hablando de eso”. c.2023 The New York Times Company