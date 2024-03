En Morelos liberan a presunto abusador de su hija, por falta de pruebas

Cuernavaca, Mor. Aldo “N”, hijo del ex subprocurador de Investigaciones Especiales de la Fiscalía General del Estado (FGE), Marcelino Soto Camacho, quien hace un año había sido vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual agravado cometido contra su hija de 4 años, fue dejado en libertad el pasado 13 de febrero por dos jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que consideraron que no había pruebas suficientes de la agresión.

De los tres togados que participaron en la audiencia de sentencia, dos votaron para otorgarle la libertad; mientras uno consideró que Aldo N debía de ser sentenciado por el delito de abuso sexual agravado. Sin embargo, los dos votos se impusieron y el sujeto salió libre al término de la diligencia.

TE PUEDE INTERESAR: Senadoras demandan la destitución de juez que absolvió a abusador de una menor

Los jueces que dejaron en libertad al hijo del subprocurador son Leticia Damián Avilés y Carlos Isaac Jiménez; mientras que el que quería sentenciarlo es Adolfo González.

En esa comparecencia, según un video en poder de La Jornada, la niña declaró mediante un audio (no estuvo presente por su condición de menor) que no le gustaba estar con su padre, que ella quería estar con su madre para que la cuidara; y cuando le preguntaron qué por qué no quería estar con su papá, respondió que no quería estar con él porque este “le tocaba la colita”.

No obstante, la defensa de Aldo N contrató a Humberto Arturo Corona, paidopsiquiatra de niños, quien determinó que las declaraciones de la niña no eran suficientes.

Los familiares de la menor no descartan que el padre del agresor haya dado dinero a los impartidores de justicia para comprar la libertad de su hijo; y ahora la menor y su madre están en riesgo por enfrentarse a estas personas.

La sentencia fue apelada por la defensa de Giovanna Platas Rodríguez, madre de la niña, y esperan que los magistrados del TSJ que les toque revisar sean más sensibles con las víctimas.

TE PUEDE INTERESAR: Abre Arquidiócesis investigación por presunto abuso sexual de sacerdote

Aldo N fue detenido el 27 de febrero de 2023 y en marzo vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual agravado en contra de su hija, se le impuso prisión preventiva como medida cautelar. El abuso sexual se perpetró en mayo del 2022.

Con información de La Jornada