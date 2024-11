Qué es la Firma Electrónica SAR de tu Afore y por qué es tan importante

Los trámites digitales de tu Afore actualmente están basados en información biométrica, y en teoría difícilmente alguien tomará o tendrá acceso a tu información a menos que tú se las brindes. Así que ten cuidado con el robo de identidad, es un riesgo latente que puede afectarte y cuando ocurre es un problema que puede afectar tu patrimonio y hasta tu historial de crédito.

Los estafadores se aprovechan del desconocimiento o preocupación de las personas, por lo que es importante que, si identificas un caso de este tipo, lo notifiques directamente a tu Afore.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién hereda mi Afore si llego a fallecer? Guía para proteger a tus beneficiarios



Recuerda que hay falsos “gestores” te pueden abordar por distintos medios, pueden encontrarse afuera de las sucursales o mandarte información a través de WhatsApp o correo electrónico ofreciendo sus servicios para ayudarte con los trámites de tu Afore, pero no olvides que todos los trámites en tu Afore son gratuitos.

A propósito de los fraudes es que se implementó de forma obligatoria la firma electrónica que es una herramienta digital que utiliza mecanismos de autenticación para sustituir a la llamada firma autógrafa o firma manuscrita en papel; es la forma más sencilla de autenticar un documento, ya que utiliza medios informáticos para perfeccionar una solicitud de consentimiento.

En el caso de la Firma Electrónica SAR, es tu instrumento digital único que te permite realizar diversos trámites en tu Afore, a través de tu Afore Móvil o Afore Web.

LA FIRMA ELECTRÓNICA SAR ESTÁ COMPUESTA POR:

- NIP: Es el Número de Identificación Personal compuesto por 4 dígitos numéricos, los cuales no deben ser iguales entre sí, ni estar colocados de manera consecutiva, ya sea ascendente o descendente.

- Biometría facial: Es una fotografía tipo selfie de tu rostro.

- Biometría Dactilar: Es una verificación y autenticación de tus huellas dactilares.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Mejorar Afore?: Pasos simples para aumentar tu ahorro rápidamente antes del 2025

¿CÓMO GENERO LA FIRMA ELECTRÓNICA?

Debes acudir a la sucursal de tu Afore, con una identificación y obtendrás un NIP provisional por 15 días hábiles.

Durante la vigencia de tu NIP provisional, deberás ingresar a la Afore Web y seleccionar el apartado “Mi Perfil”, y ahí deberás hacer clic en “Activación de NIP”.

Una vez que te encuentres en ese apartado, deberás ingresar el NIP provisional que te dio tu Afore y en ese momento, estás en condiciones de generar tu NIP personal y definitivo. Ese número será tu clave de acceso a todas las transacciones que necesites realizar de forma digital.

TRÁMITES QUE NO PODRÁS REALIZAR EN TU AFORE

Desde abril de este año debes privilegiar el uso de tu Firma Electrónica SAR como medio de autenticación en el uso de cualquiera de los Servicios Presenciales que tu Afore ofrece para ti, por lo que si no tienes dicha firma no podrás hacer los siguientes trámites:

Trámites presenciales en la Afore:

- Retiro Total IMSS

- Retiro Total ISSSTE

- Retiro Parcial IMSS

- Retiro Parcial ISSSTE

- Retiro Programado IMSS

- Retiro Programado ISSSTE

- Recepción de Aportación Voluntaria

- Disposición de recursos de Ahorro Voluntario

- Solicitud de domiciliación de Ahorro Voluntario

A través del portal www.e-sar.com

- Recuperación de recursos por Retiro Parcial

- Separación de cuentas

- Unificación de cuentas (IMSS, ISSTE Y Mixta)

- Unificación de recursos IMSS

- Unificación de recursos ISSSTE

- Modificación de datos certificables

- Selección de SIEFORE

- Registro de trabajador Independiente

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quiénes no recibirán el estado de cuenta de su Afore? Conoce los motivos

REALIZA CON SEGURIDAD TUS TRÁMITES EN LA AFORE

- No aceptes ayuda de extraños al momento de realizar tus trámites, es mejor que los realices tú mismo.

- Todos los trámites que quieras realizar, hazlos directamente en la AFORE, sin intermediarios.

- No compartas información personal, INE o alguna identificación oficial con fotografía y firma, ni contraseñas con nadie.

- No realices transacciones bancarias en línea en equipos públicos o conexiones no seguras, de este modo podrás prevenir el robo de información sensible y credenciales de acceso.

Con información de medios