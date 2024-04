En plena campaña presidencial, Jorge Álvarez Máynez es señalado por presunto acoso

Valenzuela aseguró que esta no es una denuncia reciente pues en 2021 salió a la luz, luego de que el actual líder del partido en el estado, Manuel Scott, presuntamente le pidió “ cumplirle el sueño de darle un beso” a cambio de conseguirle una plurinominal en 2024 y ella también lo denunció , esta vez ante el partido, pero su demanda no procedió y por este motivo decidió retirarse de MC.

“Yo sé que son tiempos electorales y que me van a decir, porque ya están diciendo, que es ‘campaña negra’ o tienen el atrevimiento de decir que es falso, pero yo quiero decirles que no es una denuncia nueva, que no me van a revictimizar.

“Hay testigos de todo lo que viví y de cómo tumbaron mi denuncia cuando demandé intrapartido, el año pasado estuve en una conferencia y ahí lo denuncié, lo denuncié en 2021, medios lo retomaron, no es un discurso porque yo esté con la alianza opositora porque yo llegué ahí hace dos semanas y esto ya tiene años”, explicó.

A pregunta expresa del motivo por el que Ana no puso una denuncia cuando ocurrió el incidente, ella expresó que no supo qué hacer, pues era muy joven y creyó que los tocamientos, por no ser en partes íntimas o porque el comentario no fue más subido de tono, ni agresivo, no procedería.

“En ese momento no supe como actuar. Yo no quise ya tener nada que ver con esta persona, con lo que él hizo fue suficiente para que me alejara de estas personas que están con él. Me da vergüenza decirlo y como fue el primer día que yo estuve en una reunión informal con Movimiento Ciudadano, no quise expresar mi incomodidad”.