‘¿En qué quedamos?’... AMLO exhibe a juez que no vínculo a proceso al hermano de ‘El Mencho’

“No, no. No de eso no. Eso, la verdad, no es trascendente porque no es serio. Sólo le voy a poner un dato, digo, un ejemplo. Les voy a dar un dato. Si ustedes ven ese informe, dice que nosotros cuestionamos jueces que dejan en libertad a personas. ¿Qué pasó ayer? Un Juez está queriendo dejar en libertad a un presunto delincuente de fama. Entonces es como para mandar a decirle a (Antony) Blinken, al Departamento de Estado, ¿en qué quedamos? Mira, tú defendiendo a los jueces y mira lo que hacen. Por eso digo que no es serio y no es para pelearse. Es nada más para aclarar”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Ni una sola prueba’... AMLO arremete contra Anabel Hernández tras la publicación de ‘AMLO y el Cártel de Sinaloa’

Aunque no proporcionó detalles específicos sobre el caso en cuestión, López Obrador aseguró que se brindará más información sobre el asunto en los próximos días. “Mañana se les va a informar bien sobre este asunto”, afirmó el presidente, destacando la importancia de abordar el tema de manera transparente y responsable.

El presidente mexicano subrayó la necesidad de evitar actuaciones precipitadas, argumentando que se trata de un asunto delicado que requiere una cuidadosa evaluación. “No queremos actuar de manera precipitada”, enfatizó López Obrador, haciendo referencia a la importancia de respetar el debido proceso y evitar errores del pasado, como la liberación accidental de criminales peligrosos.

López Obrador se manifestó en contra de la decisión del Poder Judicial y comparó la situación con la liberación de Rafael Caro Quintero en el gobierno pasado.

El sábado, el juzgador aseguró que no existían los elementos suficientes para realizar la vinculación a proceso de “Don Rodo”, uno de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por los delitos de portación de arma de fuego y contra la salud.

Al respecto, pese al fallo del juez, López Obrador precisó que no quieren apresurarse a dejarlo en libertad y aún se indaga sobre una causa penal para imputar al hermano de “El Mencho”.

También, se investiga si “El Rodo” enfrentó otros procesos legales en Estados Unidos, aunque aseguró que se darán más detalles el próximo martes en su conferencia mañanera.

“Es un juez del Poder Judicial el que decide dejarlo en libertad, aunque todavía hay trámites que se están realizando, porque no queremos actuar de forma precipitada, se trata de un asunto delicado, se tiene información que hay que comprobar de que esta persona tiene antecedentes de haber estado en procesos legales, judiciales en Estados Unidos”, expresó el mandatario mexicano en la mañanera.

TE PUEDE INTERESAR: Anabel Hernández lanza libro donde revelan supuestas entregas de narcodinero a AMLO en 2006

PODER JUDICIAL AFECTA AL ESTADO MEXICANO, ASEGURA AMLO

El presidente López Obrador aseguró que con este tipo de decisiones queda “mal parado” el Estado mexicano; además, se refirió a la defensa que recientemente realizó el Departamento de Estado de Estados Unidos del Poder Judicial y su vulnerabilidad frente al presidente de México.

“Cómo queda México, cómo quedan las instituciones, aunque se trate del Poder Judicial, es el prestigio de una nación, de un país, del Estado mexicano, mañana se informa sobre el tema”.