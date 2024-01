En redes circula cateo a domicilio del expresidente de Forbes México, Marco Landucci

“La casa es mía, yo la amueblé. No hay facturas de eso, su ustedes se llevan algo deseo los voy a demandar al más alto nivel y que conste. Se me deben de largar ustedes, voy a llamar a fuerza pública. Me tocan algo, viene mi abogado para acá y los voy a acusar, están en una propiedad que no les corresponde, váyanse de mi propiedad”, amenazó el empresario a los policías.

SÍ ES UN EMBARGO, PERO NO ES RECIENTE

Luego de que en redes sociales fuera difundido un video en el que se presumía la detención del empresario Marco Landucci Lerdo de Tejeda, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, precisó que se trató de un embargo precautorio que ocurrió en septiembre de 2022.

La institución, encabezada por Pablo Vázquez, detalló que en aquella ocasión los elementos policíacos que se aprecian en la grabación, brindaron acompañamiento al actuario y efectuaron seguridad perimetral.