Entre duros combates, Rusia avanza sobre el bastión de la defensa de Ucrania

BJAMUT, UCR.- Las tropas de rusas han tomado el este de Bajmut, bastión de la defensa ucraniana, afirmó el propietario de la compañía militar rusa Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin.

Los invasores ahora controlan todos los distritos al este del Río Bakhmutka que atraviesa la ciudad, en la región oriental de Donetsk, donde continuaban este miércoles los duros combates de la batalla más larga de la guerra.

El Grupo Wagner lidera la ofensiva rusa en la ciudad, que suma seis meses en marcha y ha convertido la localidad en un pueblo fantasma, con un paisaje de ruinas humeantes.

Múltiples voces entre las autoridades ucranianas han elogiado a los combatientes en “el corazón de la defensa”. Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, prometió el lunes no retirarse de Bajmut tras presidir una reunión con sus mandos militares, de acuerdo con The Associated Press.

La caída de Bajmut es esencial para que Rusia pueda tomar el control de todo Donetsk, una de las cuatro regiones ucranianas anexadas ilegalmente el pasado mes de septiembre.

Zelenski ha advertido que si las tropas rusas logran tomar Bajmut tendrán el “camino abierto” para capturar otras ciudades claves en el este del país. Por si parte, Sergei Shoigu, el ministro ruso de Defensa, dijo el martes que la toma de Bájmut permitiría a Rusia adentrarse más en la región.

“No podemos descartar que Bajmut al final pueda caer en los próximos días. Por tanto, es también importante destacar que esto no refleja necesariamente un punto de inflexión de la guerra y sólo destaca que no debemos subestimar a Rusia”, dijo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.