‘Eres una vergüenza para Nuevo León’ y ‘corruptazo’: Samuel y Alito se agarran entre acusaciones

En el clip de video aseguró que México no puede confiar en Movimiento Ciudadano: “Esto no se trata de si está cool o no. ¿Quién es responsable de llevar los destinos de Nuevo León y México? ¿Ustedes creen que México le daría las llaves a un borracho, a una gente que no tiene capacidad, que no tiene decisión, que está por accidente?”, afirmó Moreno.

Esto en alusión al destape del candidato de MC, Jorge Álvarez Máynez en una reunión con Samuel García y unas Carta Blanca en la mesa.

