INE: diputada del PRI denuncia a ‘Alito’ Moreno por violencia política de género y corrupción

“Inició como un asunto de explotación, de ‘moches’ y corrupción, del cual me quisieron hacer parte. Yo me negué, motivo por el cual a partir de esa fecha he vivido una serie de situaciones que lamento mucho, que no pensé jamás tener que vivir. Tengo 20 años de militancia en el partido, jamás he traicionado, nunca he dejado de trabajar por los ideales de nuestro partido”, declaró.

Ante la negativa, Alejandro Moreno y el secretario de Finanzas, Gerardo Gutiérrez Arroyo, comenzaron con un constante acoso e intimidación, hasta la excluyeron de reuniones oficiales.