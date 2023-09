Es oficial... Ebrard formaliza su asociación civil llamada ‘El Camino de México’

El ex aspirante a la Coordinación de la Defensa por la Cuarta Transformación de Morena, Marcelo Ebrard, ha formalizado su movimiento que recibió el nombre de El Camino de México, el cual está integrado por más de medio millón de voluntarios.

Durante una reunión privada, el ex secretario Relaciones Exteriores, declaró ante los asistentes que se trata de una asociación civil para organizar su movimiento político y no de un partido. “Es una asociación civil lo que estamos formando hoy, no es un partido. Aclaro porque los partidos no se pueden formar ahorita”, informó.

