Esperan que para 2038 haya 6.4 millones de vehículos eléctricos en circulación

En tanto México migra hacia la electromovilidad, los especialistas advierten sobre la necesidad de alistar más estaciones de carga, las cuales sean seguras tanto para los usuarios como para los automóviles. Francisco Cabeza, presidente de laAsociación Mexicana de Impulso al Vehículo Eléctrico(Amive) dijo que los sectores eléctricos y de electromovilidad apenas están aprendiendo “a conversar entre sí”, pues comienzan a aflorar las dificultades de la movilidad eléctrica por la falta de energía e infraestructura.

Aseguró que quienes están tomando decisiones sobre movilidad eléctrica lo están haciendo arriba de un coche de combustión interna y quieren legislar y proyectar la demanda a partir de lo que pasa con los coches de combustión.

Es decir, crear muchos puntos de carga públicos cuando en las ciudades principalmente se estarán cargando los autos en los hogares o en las oficinas, de manera que no se está comprendiendo lo que el País necesita en temas de movilidad.

”El Prodesen lo que dice es sí hay capacidad y datos de algunas proyecciones de vehículos eléctricos , pero no te dice que la capacidad (de disponibilidad de redes y energía) no está donde se necesita o no sabemos, porque el sector eléctrico todavía no se ha sentado con esas flotillas, con los transportistas a preguntarles dónde les van a demandar esa energía y las proyecciones que tienen hacia 2030”, puntualizó en entrevista.