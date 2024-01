‘Esta Corte se ha extralimitado’: se estrena Lenia Batres como ministra con crítica a la SCJN

Batres Guadarrama es la primera integrante de la Corte en ser designada directamente por el presidente de la república luego de que en el Senado los partidos no alcanzaron un acuerdo y desecharon las dos termas enviadas por el ejecutivo.

“La Suprema Corte no puede seguir tomando decisiones anticonstitucionales amparada en que sus decisiones son inatacables... Una cosa es que la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura tengan facultades reglamentarias para facilitar la impartición de justicia y algo muy distinto es que esos acuerdos generales sean la Ley Suprema de la Unión ” , refirió la nueva ministra, quien fue arropada por sus familiares, incluido su hermano, el jefe de Gobierno Martí Batres.

Incluso acusó a los integrantes de la SCJN de confundir la jerarquía de la Constitución con la jerarquía de la Corte y de no actuar como verdadero tribunal Constitucional.

“Sostengo que no tenemos una Suprema Corte subordinada a la Constitución, sino una Constitución subordinada a la Corte , al grado de que los litigantes suelen decir: ¿Y qué dice la Constitución al respecto? Lo que decida la Suprema Corte” , afirmó.

Aseveró que el máximo órgano de justicia no se ha subordinado a la Constitución, sino que ha subordinado a la Constitución.

BATRES, LA MINISTRA DEL PUEBLO

En su presentación ante sus compañeros de la Corte, la primera ministra nombrada por el Presidente se autollamó la “ministra del pueblo”, cargo que, dijo, aceptó con honor y la responsabilidad que merece.

“Fuerza y grandeza que recibo con esa dignidad. Ministra del pueblo me han dicho y es un enorme halago, una misión grande que acepto con honor y con responsabilidad... quien crea que puede ridiculizarme por provenir de este pueblo mexicano, no sabe la fuerza y la grandeza que me está atribuyendo”, refirió Batres.

La nueva ministra también criticó que los integrantes del poder judicial por no acatar el mandato del artículo 127 de la Constitución, reformado en el presente sexenio para que nadie gane más que el presidente de la república, pero no mencionó que fue el mismo López Obrador quien redujo sus ingresos a la mitad de los sexenios previos.

El discurso de bienvenida a Batres no estuvo a cargo de Norma Piña, ministra presidente de la Corte, sino de la ministra Yasmín Esquivel, otra integrante aliada del Ejecutivo. Esquivel destacó que Batres es la ministra 15 en llegar a la SCJN en sus más de 200 años de historia.

Además aseguró que es una mujer de ideales que enriquecerá los debates y proyectos en el máximo tribunal de justicia de México.

En la sesión solemne, Batres fue arropada además de sus familiares, por el vocero Presidencial, Jesús Ramírez; la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy; los secretarios de Economía, Energía y Gobernación, Raquel Buenrostro, Miguel Ángel Maciel y Luisa María Alcalde, respectivamente, así como la consejera Jurídica del Ejecutivo y exjefa de Batres, María Estela Ríos; entre otros funcionarios de Gobierno capitalino, diputados y senadores de Morena.