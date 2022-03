‘Están vivos de milagro’... en riesgo de que les caiga un avión, más de dos millones de habitantes de la ZMVM

“Están vivos de milagro [...] (el rediseño aéreo) estuvo pésimamente hecho y el objetivo de favorecer a Santa Lucía con esto no se cumplió” dijo María Larriva Sahd instructora de aviación e investigadora de accidentes aéreos por la Universidad del Sur de California (USC).

Larriva Sahd señaló que además de los errores de diseño del nuevo espacio aéreo, hay deficiencias en el factor humano, por falta de capacitación a controladores, carga de trabajo y ascensos por dedazo.

“Ya está ocurriendo que como no tienen atención, no detectan incidentes y hasta se quedan dormidos, no son inventos, hay fotos y denuncias de esto”, añadió.

Respecto a la inauguración del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, el próximo 21 de marzo, el colectivo aseguró que no está en contra de dicho proyecto sino del rediseño que está ocasionando mayor nivel de ruido y de riesgo aeronáutico.

“No es el tema Santa Lucía. Desafortunadamente Santa Lucía es un escudo para justificarse, dicen que estamos enojados por ello, pero no es el tema”, finalizó

El 25 de marzo de 2021 entró en funcionamiento el nuevo espacio aéreo del Valle de México.

CAUSAS DE INCIDENTES AÉREOS (tras el rediseño)

- Mal diseño del espacio aéreo

- Deficiencias en el factor humano

- Inadecuada organización del trabajo

- Problemas de equipamiento