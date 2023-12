¿Estás listo para viajar? Libera Sedena más boletos del Tren Maya para el 17, 18 y 19 de diciembre

Reserva tu lugar y compra tus boletos en https://t.co/K1McQDuiDD



Rutas y horarios disponibles

Campeche - Cancún 11:00 am

Cancún - Campeche 07:00 am y 11:00 am#túviajecomienzaeneltrenmaya#TodosSomosTrenMaya pic.twitter.com/5lALUVoVuK