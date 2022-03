Este es el meme favorito de AMLO tras su ‘pelea’ con el Parlamento Europeo

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que seguirán supervisando las obras en torno al aeropuerto en Santa Lucía, Felipe Ángeles en compañía de Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia y el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador señaló que la oposición criticó este fin de semana la ruta existente que conecta a la Ciudad de México con dicho aeropuerto. Esta conversación se vio fuerte principalmente en redes sociales.

Fue en Facebook donde según el Presidente, se enteró de las opiniones de distintos opositores, además dijo que se encontró con un meme que le gustó mucho sobre su reciente respuesta al Parlamento Europeo.

TE PUEDE INTERESAR: “Para la próxima, infórmense y lean bien”, contestó Presidencia de México al parlamento Europeo

“Hay unos memes ingeniosos que me hacen reír. Ahora con lo de la respuesta a los diputados de Europa salieron unos memes buenísimos (se ríe). Me gustó más uno donde estoy con Jesús y le digo que eso no es diplomático, pero en fin”, aseveró.