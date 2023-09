Esto es lo que sabemos acerca de la impugnación promovida en contra de Biden

Por Luke Broadwater

El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy instruyó el 12 de septiembre a los principales republicanos del Congreso abrir una investigación de impeachment (juicio político o impugnación) en relación con el presidente Joe Biden, a pesar de haber dicho con anterioridad que tal investigación debía arrancar únicamente con el previo voto positivo de la Cámara.

Esta instrucción de McCarthy incluye una serie de acusaciones en contra de Biden que, en su opinión, proyectan la “imagen de una cultura de corrupción”, por lo que ameritan que la Cámara de Representantes aplique su herramienta de investigación más poderosa para intentar demostrar que es necesario retirar del cargo al presidente.

Un portavoz de la Casa Blanca subrayó que los republicanos “no presentaron ninguna prueba de la existencia de algún delito” y acusó a McCarthy de aplicar una “política extrema en su peor expresión”.

Esto es lo que sabemos acerca de las siete acusaciones que McCarthy presentó en contra de Biden el 12 de septiembre y cómo concuerdan con los hechos que han descubierto (o no) los republicanos.

Biden ha hecho declaraciones falsas o demasiado simplistas sobre los negocios de su hijo y lo que sabía de ellos.

La acusación de McCarthy: “El presidente Biden le mintió al pueblo estadounidense con respecto a lo que sabía sobre los negocios de su familia en el extranjero”.

Los hechos: No se sabe a ciencia cierta si Biden describió erróneamente con deliberación los negocios de su hijo Hunter Biden. La declaración incorrecta más destacada en este tema ocurrió durante un debate presidencial en 2020, cuando afirmó que su hijo no había ganado dinero en China. Con posterioridad, se reveló que sí lo había hecho.

En 2019, Biden dijo en repetidas ocasiones que “nunca había discutido” y “nunca había hablado” con Hunter sobre sus negocios, y los republicanos no han presentado ninguna prueba de que haya recibido información sobre transacciones o acuerdos específicos.

Los republicanos de la Cámara de Representantes han descubierto pruebas de que Joe Biden conocía a algunos de los socios de su hijo y se reunió con ellos, lo que genera cuestionamientos sobre la veracidad de las declaraciones del presidente. Pero un testigo clave también testificó que esas conversaciones fueron superficiales y se limitaron a temas triviales, como hablar del clima o la pesca.

En el libro de Hunter Biden, el autor relata que su padre lo llamó después de que Hunter se había integrado al consejo de la empresa energética ucraniana Burisma y le advirtió: “Espero que sepas lo que haces”, lo que demuestra que por lo menos sostuvieron una conversación al parecer sin relación con los detalles de sus negocios.

No hay pruebas directas de que Biden haya conseguido negocios para su hijo.

La acusación de McCarthy: “Algunos testigos han señalado que el presidente participó en múltiples llamadas telefónicas y tuvo múltiples interacciones, cenas” que “llevaron a que su hijo y los socios de negocios de su hijo recibieran automóviles y millones de dólares”.

Los hechos: Los republicanos tienen pruebas de que Hunter Biden y sus socios llevaron una vida de lujo gracias al dinero que recibían de sus negocios en el extranjero. Por ejemplo, un socio de Hunter Biden confirmó que había recibido una transferencia de 142.300 dólares de Kenes Rakishev, empresario kazajo, para pagar un auto muy costoso.

Fuera de mostrar que Joe Biden conversó sobre trivialidades con socios de su hijo, los republicanos no han presentado ninguna prueba de que Joe Biden haya influido en algo para conseguir esa relación de negocios o haya participado de alguna manera en ella.

Hunter Biden y sus socios ganaron millones de dólares.

La acusación de McCarthy: “Sabemos que existen registros bancarios que demuestran que miembros de la familia Biden y socios de Biden recibieron pagos por casi 20 millones de dólares a través de distintas compañías fantasma”.

Los hechos: Los republicanos cuentan con registros que reflejan que familiares de Biden, entre ellos Hunter Biden y el hermano del presidente, Jimmy Biden, recibieron millones de dólares de negocios en el extranjero, pero ese total incluye dinero destinado a socios, no solo a familiares. No han presentado ninguna prueba de que alguna de las relaciones comerciales, como la participación de Hunter en el consejo de Burisma, haya sido ilícita.

Los republicanos también han señalado que Hunter Biden y sus socios constituyeron sociedades de responsabilidad limitada para acusarlos de crear “empresas fantasma”. Pero esa figura jurídica es común en las empresas nuevas.

Ciertas actividades comerciales de la familia Biden se consideraron sospechosas, pero en ningún caso se presentaron cargos.

La acusación de McCarthy: “Tan solo el Departamento del Tesoro ha identificado más de 150 transacciones con participación de la familia Biden y otros socios de negocios cuyas actividades fueron consideradas sospechosas por algunos bancos estadounidenses”.

Los hechos: Los republicanos de la Cámara de Representantes revisaron registros conocidos como reportes de actividad sospechosa con respecto a transacciones mercantiles de la familia Biden. La descripción de esos reportes indica que son “preliminares e información inicial no verificada” que los bancos deben presentar en relación con cualquier transacción que podría llegar a ser un riesgo de lavado de dinero, e incluye todas las transacciones en efectivo por más de 10.000 dólares.

Los investigadores del Senado y el Departamento de Justicia también revisaron esos reportes, pero no se presentó ninguna denuncia basada en ellos.

Un empresario ucraniano negó una acusación no verificada de que la familia Biden había intentado sobornarlo.

La acusación de McCarthy: “Incluso un informante de confianza del FBI acusó de soborno a la familia Biden”.

Los hechos: El FBI recibió una acusación no verificada de que, mientras Joe Biden ostentaba el cargo de vicepresidente, Hunter Biden y él aceptaron 5 millones de dólares cada uno como soborno de un funcionario de Burisma. Con posterioridad, esa acusación se vio socavada por otras pruebas; incluso el empresario ucraniano que supuestamente había estado involucrado afirmó que no se había dado ese soborno.

Biden se opuso públicamente a acusaciones de que los negocios de su hijo en Ucrania influyeron en las políticas de su administración.

La acusación de McCarthy: “Biden aprovechó su cargo oficial para coordinarse con los socios de Hunter Biden sobre la participación de Hunter en Burisma”.

Los hechos: Este tema se refiere a algunos correos electrónicos que intercambiaron en 2015 un antiguo portavoz de Biden y un socio de Hunter Biden, en los que debatían cómo responder a un artículo de The New York Times. En una declaración, el portavoz señaló que Biden no tenía ninguna relación con la empresa de su hijo y que había insistido durante muchos años en que Ucrania investigara y castigara la corrupción.

No hay pruebas de que Biden haya ordenado que se le diera un trato especial a su hijo en ninguna investigación.

La acusación de McCarthy: “Por último, a pesar de las serias acusaciones, al parecer la propia administración de Biden le ha dado trato especial a la familia del presidente, un trato que de otra forma no” habría “recibido si no fueran parientes del presidente”.

Los hechos: Los investigadores del Servicio de Impuestos Internos que examinaron los impuestos de Hunter Biden testificaron que su investigación sufrió demoras y obstrucciones en algunas ocasiones. Pero también indicaron que muchas de sus denuncias ocurrieron durante el gobierno de Trump y no indicaron en ningún momento que el presidente haya intentado impedir la investigación.

c.2020 The New York Times Company