‘Estoy preparando todo’ para entregar la Presidencia: AMLO

“Pero ya va a quedar el libro, y ya tomé esa decisión, estoy contento, muy tranquilo porque el país va a seguir su marcha por el sendero del progreso con justicia, cada vez va a ser menos la corrupción, el clasismo, el racismo, la discriminación, ya se inició el proceso de transformación y no se va a detener”, añadió el mandatario.

“Que estoy viejito, que estoy chocheando, los más groseros dicen viejo guango, les contesto que viejo a lo mejor sí, guango no, pero ya estoy preparando todo para entregar... y me voy a Palenque”, indicó el mandatario en su conferencia.

Lóéz Obrador consideró que será complicado adaptarse a esta nueva vida por el gran cambio de rutina que tendrá, después de toda una vida dedicada a la política.

El jefe del Ejecutivo federal dijo confiar en que podrá lograr este cambio tras definirse como un hombre disciplinado y reiteró que en su retiro no hablará de política.

ESPERA BUEN SUCESOR

Sin mencionar nombres, el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que quien lo sustituya en la Presidencia de la República al finalizar su mandato, será una persona honesta y con convicciones, que tendrá que llevar a México por un buen camino.

“Quien me va a sustituir es muy probable, aunque va a depender del pueblo, es una persona con convicciones y honesta, que me tiene muy tranquilo, porque me va a quitar la carga y es una garantía de que nuestro querido México seguirá su camino ascendente”, indicó el mandatario federal.

El presidente mencionó que ha luchado por sus ideales más de 50 años y que una vez que haga entrega de la banda presidencial en 2024 terminará su ciclo en la política y la vida pública del país.

“Es un error pensar que uno va a seguir después de que tuvo la dicha enorme de gobernar un país como México, con un pueblo tan bueno, y seguir ahí opinando, si ya tuvo uno su momento, su tiempo, se ven muy mal, ya no es el momento”, puntualizó.